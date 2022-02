Accoltellato per amore all’uscita di scuola, minorenne ferito

Un ragazzino minorenne a Paternò (in provincia di Catania) ha ferito un coetaneo con un coltello ad una gamba all’uscita di scuola. I motivi sarebbero passionali. Il fatto è accaduto oggi davanti al plesso di via libertà della scuola media G.B. Nicolosi.

Sul posto si è reso necessario l’intervento di due ambulanze per prestare i primi soccorsi. Il ferito, che non sarebbe in gravi condizioni, è stato trasportato nell’ospedale del paese. Il feritore è stato bloccato dai carabinieri e portato in caserma per accertamenti.

Una lite degenerata

La lite sarebbe nata dopo un appuntamento per chiarire una “situazione” sentimentale. Ma la lite sarebbe poi degenerata e un ragazzino è stato accoltellato ad una gamba, mentre il rivale, anch’egli minorenne, è fuggito. I militari dell’Arma dei Carabinieri avrebbero poi individuato l’assalitore e sono in atto le verifiche del caso con la procura dei minori. Essendo un caso che coinvolge due minori, gli investigatori preferiscono mantenere il massimo riserbo sulle indagini.

Non è ancore ben chiaro se i due ragazzi si conoscessero o avessero un appuntamento all’esterno della scuola per un chiarimento. Il dialogo tra i due è passato poi alle offese verbali e infine alla violenza fisica. Le urla del ragazzino “aiuto, aiuto”, hanno fatto intendere a chi era a scuola, che stava accadendo qualcosa di grave.

Per fortuna il ferito di soli 14 anni non è in pericolo di vita. Mentre per l’assalitore, 15enne, la posizione è al vaglio della Procura dei Minorenni di Catania.