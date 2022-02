Aragona, Pendolino si ricandida a sindaco

Aragona si prepara alle nuove elezioni amministrative. L’attuale sindaco Giuseppe Pendolino, in una conferenza stampa che si svolgerà sabato mattina alle ore 11, annuncerà la sua ricandidatura. Durante la conferenza stampa verrà tracciato il bilancio dei cinque anni dell’amministrazione e dei progetti futuri previsti per la città di Aragona, sarà presentato il logo ufficiale per le amministrative 2022. Interverranno: il sindaco Giuseppe Pendolino, Francesco Virone, vicesindaco Maria Grazia Licata, assessore Sport, Valorizzazione delle tradizioni, Spettacolo, Turismo, Promozione della Città Tradizioni; Mariella Sardo assessore Economia e Finanze, Personale, Patrimonio, Trasparenza e legalità, Servizi demografici; Stefania Di Giacomo Pepe, assessore Servizi Sociali, Integrazione, Pari Opportunità, Volontariato, Politiche giovanili, Cultura, Istruzione e Formazione, Gemellaggio.

La conferenza si terrà presso l’Agriturismo “Il Principe di Aragona”, in contrada Fontana Vicario ad Aragona.