Favara, in auto con due coltelli e un tirapugni: denunciato 22enne

I Carabinieri della Tenenza di Favara hanno denunciato un giovane di 22anni, operaio del luogo, per le ipotesi di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Il giovane, incappato ad un posto di controllo lungo corso Vittorio Veneto, si è subito mostrato nervoso, atteggiamento che non è passato inosservato ai militari che hanno effettuato anche una perquisizione all’interno dell’auto, e di fatti sono saltati fuori due coltelli a serramanico, e un tirapugni in metallo.

