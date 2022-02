Licata, agricoltori senza acqua: la Regione accoglie le istanze del Comune

Arriva il via libera della Giunta Regionale Siciliana alle richieste di acqua per irrigare le colture giunta dall’Amministrazione Comunale di Licata.

Il sindaco Pino Galanti, l’assessore all’Agricoltura Giuseppe Ripellino ed il consigliere comunale Vincenzo Graci, hanno partecipato ad una conferenza di servizi a Palermo presieduta dall’assessore regionale all’Agricoltura Toni Scilla e dall’assessore regionale agli Enti Locali Marzo Zambuto.

Al vertice hanno partecipato il direttore del Dipartimento Acqua e Rifiuti Foti, il direttore regionale dei consorzi Tommasino, gli ingegneri Garofalo e Guarino in rappresentanza dei consorzi di bonifica, il direttore Santoro per le dighe, Tommaso Di Teresa in rappresentanza del consorzio Piana di Licata.

“Abbiamo avanzato – dicono Galanti e Ripellino – una richiesta precisa, nel corso della conferenza di servizi all’assessorato regionale all’Agricoltura: per irrigare i campi di Licata, accogliendo le legittime richieste del comparto agricolo, ci servono 3.500.000 litri di acqua all’anno. Sarebbe, tra le altre cose, anche un modo per far diminuire, o cessare del tutto, i furti d’acqua lungo la condotta. Con soddisfazione possiamo annunciare che dalla Regione è arrivata la massima disponibilità ad accogliere, ed in tempi brevi, la nostra richiesta”.