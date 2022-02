Manifestazione del 26 febbraio per viabilità strada provinciale 32

A tutti i Consiglieri Comunali

A tutti gli Assessori

A tutti i Responsabili di Settore

Al Sindaco

Al Segretario Comunale

Alla Polizia Municipale

Sede

Premesso

— che il Comune di Alessandria della Rocca è collocato nell’area interna della provincia di

Agrigento e vive, ormai da troppo tempo, una situazione di grave carenza strutturale della

viabilità stradale che rappresenta un pericolo concreto per la pubblica e privata incolumità degli

automobilisti;

– che più volte è stato chiesto alle Istituzioni Provinciali, Regionali e Nazionali di volere effettuare

interventi in grado di migliorare e rendere fruibile la strada S.P. 32;

– che le numerose richieste e i solleciti inoltrati alle autorità competenti oltre agli incontri, fino ad

oggi, purtroppo, non hanno sortito alcun risultato positivo;

– che, per il giorno 26 c. m., è stata organizzata una manifestazione, che avrà luogo, alle ore

10,00, davanti l’oleificio Simonaro, lungo la S.P. 32, per sollecitare le autorità competenti ad

effettuare con tempestività gli interventi necessari al fine di migliorare e rendere fruibile la

strada S.P. 32,

Ritenuto necessario continuare a sollecitare le Istituzioni competenti per la risoluzione di questo

annoso problema che affligge l’intero territorio, si invitano le SS.LL. a volere partecipare alla

suddetta manifestazione, confidando nella partecipazione di tutti.

Il Presidentedel Consiglio

Dott. Salvatore Mangione