Porto Empedocle, cane chiuso in casa: salvato dai Vigili del Fuoco

Intervento dei Vigili del Fuoco a Porto Empedocle, che insieme alla Polizia Municipale hanno salvato un cagnolino rimasto chiuso in casa per diversi giorni poiché la padrona di trovava ricoverata in ospedale.

Il Sindaco Calogero Martello si è complimentato con il Comandante della Polizia Municipale Rosario Prestia ed ha espresso anche gratitudine ai Vigili del Fuoco, che si sono prodigati in questo bellissimo intervento.

