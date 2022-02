Ristrutturazione stadio “Dino Liotta”: c’è l’accordo tra il Comune e il Licata Calcio

A Licata al Palazzo di città davanti al segretario generale Laura Tartaglia, si è svolto l’incontro tra amministrazione comunale e Licata Calcio per affrontare la questione “Dino Liotta”, che si è concluso con la conferma dell’intesa già siglata negli scorsi mesi: lavorare insieme per utilizzare i fondi di “Rigenerazione Urbana” e ristrutturare lo stadio.

“Abbiamo fatto il punto della situazione – è il commento del vice sindaco Montana – e valutato, insieme al segretario generale del Comune, due possibili soluzioni per la progettazione: stipulare una convenzione tra Comuni o pubblicare un bando per affidare l’incarico ad uno studio privato. Adotteremo la soluzione più adeguata in tempi brevi. Con il Licata Calcio – conclude Montana – collaboriamo ormai da tanti mesi, per fare in modo che il “Dino Liotta”, patrimonio della città, possa rifarsi il look e rimanere punto di riferimento per il calcio a Licata”.

All’incontro oltre al vice sindaco Antonio Montana hanno partecipato gli assessori Violetta Callea e Tony Cosentino, e la società Licata Calcio è stata rappresentato dal responsabile della gestione delle strutture tecniche Giorgio Peritore.

“Sono molto soddisfatto e alquanto fiducioso – è il commento di Giorgio Peritore – dell’incontro con la segretaria, il vice sindaco Montana e l’assessore allo Sport Cosentino, avvenuto ieri mattina al Comune. Si è individuata la strada da percorrere e spero al più presto di darvi altre notizie positive in merito. Non possiamo assolutamente farci scappare un’opportunità del genere, ristrutturare il “Dino Liotta” è un traguardo per tutta la città”.