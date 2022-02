Alessandria della Rocca, consigliere comunale aderisce a Forza Italia

Ha aderito al partito di Forza Italia, condividendo le posizioni politiche del vice coordinatore regionale, l’Onorevole Riccardo Gallo, il consigliere comunale di Alessandria della Rocca, eletto con oltre 250 preferenze, Giovanni Comparetto, 29 anni.

Grande apprezzamento da parte dell’ onorevole Riccardo Gallo, del commissario provinciale di Forza Italia di Agrigento, onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, dell’assessore regionale agli Enti Locali, Marco Zambuto, e dei dirigenti Filippo Caci e Giulio Cinque, che commentano: “Accogliamo con soddisfazione il nuovo ingresso in Forza Italia che da oggi potrà contare su Giovanni Comparetto che di certo si farà rappresentante delle istanze del gruppo politico, in quanto persona da sempre attenta alla politica e al sociale, animata da tanto entusiasmo e voglia di spendersi. Allo stesso Comparetto sarà assegnato a breve un incarico nel coordinamento provinciale in vista dei prossimi appuntamenti regionali e nazionali. Confidiamo nei giovani, lui è un esempio concreto! Ad maiora”.