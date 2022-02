Cgil, Carmelo di Franco Presidente del Comitato provinciale dell’Inps di Agrigento

Su proposta di Cgil Cisl e Uil condivisa da tutte le parti presenti nel Comitato Carmelo di Franco è stato eletto Presidente del Comitato provinciale dell’Inps di Agrigento; succede a Giovanni Manganella che è stato in carica dal 2018 ad oggi. Carmelo Di Franco una vita spesa dentro la Cgil agrigentina è stato segretario confederale e ha guidato negli anni la categoria degli edili, dei precari e dei lavoratori Agro Industria. Attualmente presiede il comitato direttivo della Flai Cgil di Agrigento. Da oggi sarà alla guida del Comitato, composto da rappresentanze dei lavoratori e datoriali, il Comitato svolge diverse funzioni in ambito previdenziale, tra queste l’amministrazione della gestione del fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle prestazioni temporanee, degli interventi di carattere assistenziale, dei contributi dei coltivatori diretti, degli artigiani, degli esercenti. Ha poi competenze sui ricorsi proposti da queste ultime tre categorie e dai lavoratori dipendenti, nonché sulle domande di assegno sociale e di prestazioni per invalidità civile. “ Il ruolo dell’Inps in questi anni ha assunto particolare importanza rispetto al ruolo istituzionale per cui nasce; infatti, la grave crisi occupazionale nel nostro territorio, la crisi pandemica con tutto quanto ne scaturisce rispetto alle tante crisi aziendali e dei lavoratori l’Istituto è chiamato sempre di più a dare risposte concrete in tempi certi e con sollecitudine per questo motivo sono sicuro che in collaborazione con tutto il Comitato e la Direzione, di poter dare un contributo grazie all’esperienza fatta e alle competenze acquisite in anni di attività sindacale». Congratulazioni, per la scelta fatta dai componenti del Comitato con l’elezione di Carmelo Di Franco, arrivano dal segretario generale della Cgil agrigentina Alfonso Buscemi che si dice certo del contributo che il dirigente sindacale saprà dare all’interno del Comitato Inps per dare pronte risposte ai cittadini.

loading..