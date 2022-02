Covid, Musumeci: “vaccini in Sicilia da medici di famiglia”

“Il luogo simbolo dei vaccini diventerà luogo simbolo della rinascita del turismo. Nel frattempo ci stiamo occupando di creare nuovi posti letto per la terapia intensiva e sub intensiva. I vaccini, secondo le nostre previsioni, saranno fatti dai medici di famiglia. Fare il vaccino diventerà un fatto normalissimo, quotidiano. È un’ipotesi sulla quale le regioni si confronteranno con il governo centrale”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, nel corso della conferenza stampa a Palazzo d’Orleans per la presentazione del nuovo centro congressi che dovrebbe sorgere nel padiglione 20, situato all’interno dell’ex Fiera del Mediterraneo di Palermo. Il padiglione 20 attualmente è sede dell’hub vaccinale del capoluogo siciliano.”Gli operai non inizieranno i lavori per il nuovo centro congressi prima del 2023 – prosegue il governatore – da giorno 31 marzo cesserà lo stato d’emergenza sanitario. Il vaccino diventerà un fatto quasi fisiologico, convivere con il vaccino significherà convivere con il Covid. Il centro vaccinale non verrà smantellato subito”, conclude Musumeci.

loading..