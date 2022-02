Favara, incendio in un magazzino pieno di rifiuti: intervengono i Vigili del fuoco

A Favara un vasto incendio ha interessato un magazzino ricolmo di spazzatura, in via Reale.

A lanciare l’allarme sono stati i residenti che si sono accorti del fuoco; sul posto due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento che, prima di iniziare le opere di spegnimento, si sono accertati che all’interno non ci fosse nessuno. Avviate indagini.

