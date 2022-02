Le Misericordie Siciliane si sono riunite presso la Misericordia di Piana degli Albanesi, in provincia di Palermo, alla presenza del Notaio per la costituzione della Federazione Siciliana delle Misericordie . Il percorso è stato intrapreso, dopo le modifiche apportate dalla Confederazione Nazionale, per dare autonomia giuridica alle articolazioni regionali e segna un nuovo percorso che vede le 90 Misericordie sparse in tutta la Sicilia dotarsi di personalità giuridica fondamentale per essere al passo con la nuova legge di riordino dei soggetti del terzo settore. Le Misericordie hanno deliberato anche i nuovi vertici che guideranno il movimento siciliano per i prossimi anni. Presidente della Federazione Regionale è stato eletto Santino Mondello della Misericordia di San Piero Patti suo Vice sarà Salvino Montaperto Agrigentino della Misericordia di Campobello di Licata, Segretario Alfredo di Stefano della Misericordia di Pedara e tesoriere Santo Cantali della Misericordia di Regalbuto Il consiglio Direttivo è composto dai coordinatori zonali che abbracciano le Province Siciliane. Il mio augurio personale e un auspicio di buon lavoro di tutto il coordinamento delle 10 Misericordie Agrigentine che rappresento, ha sottolineato Carmelo Vaccaro va a tutto il consiglio direttivo regionale al Presidente Santino Mondello e al nostro Consigliere Nazionale Salvino Montaperto che, come deliberato da tutto il movimento riveste anche la carica di Vice Presidente regionale . L’ impegno, ha commentato Salvino Montaperto, già al servizio del movimento Nazionale che abbraccia circa 900 associazioni e più di 500.000 iscritti sparsi in tutte le regioni d’Italia, diventa ancora più pregnante come Vice Presidente della federazione Sicilia perché è in ballo la storia del movimento siciliano che numericamente è secondo solo a quello Toscano e che da questa nuova veste giurisdizionale vuole essere ancora di più partner delle istituzioni nella gestione dei bisogni della comunità siciliane e nello stesso tempo essere maggiormente vicini e di supporto all’impegno di ogni singola associazione presente in Sicilia. Un grazie per la fiducia, ha concluso Montaperto, a tutte le misericordie siciliane, al Vice Presidente Nazionale e amico Ugo Bellini e al consigliere Nazionale Santo Cantali con cui insieme rappresentiamo la Sicilia in seno alla confederazione e al Presidente Regionale eletto Santino Mondello che da più di dieci anni condividiamo scelte per il bene e l’interesse del movimento. Un grazie particolare a Don Calogero Falcone, vera guida spirituale del movimento in Sicilia sempre a nostro fianco.

