Licata, rapina a mano armata in supermercato: ladro in fuga

I Carabinieri della Compagnia di Licata sono intervenuti in corso Serrovira a Licata dove si è da poco verificata una rapina all’interno del supermercato Paghi poco.

Il malvivente si è introdotto armato di pistola facendosi consegnare un bottino che, dalle prime stime, non sarebbe ingente, e poi sarebbe fuggito con altro complice su un motorino.

Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza per cercare di risalire al rapinatore

loading..