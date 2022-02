Migranti, il sindaco Martello: “siamo stati dimenticati da Ue”

“L’Europa e’ stata poco attenta a controllare la pace. L’Ue vede come un problema l’immigrazione solo ai confini e pensa che sia solo un problema economico, percio’ poi quando succedono cose come in Polonia, scatta un sistema di solidarieta’. Questo ci da’ l’idea che in Europa siamo piu’ vigili e attenti quando si parla del nord e meno quando di parla del sud. Siamo stati dimenticati. A Lampedusa deve nascere centro internazionale per la pace perche’ la pace va vista prima che sparino le armi e non dopo che iniziano a sparare i cannoni”. Lo ha detto Savatore Martello sindaco di Lampedusa, intervenendo al forum ‘Mediterraneo frontiera di pace’ incontro dei Vescovi e Sindaci del Mediterraneo.

“Un progetto perfettamente in linea con quello di una ‘Universita’ del Mediterraneo’ del quale hanno parlato oggi Romano Prodi e il sindaco di Firenze Dario Nardella. “Lampedusa – ha aggiunto Martello – vuole fare la sua parte e, dal cuore del Mediterraneo, puo’ essere punto centrale di studio e dialogo sulla pace e sulle complessita’ del fenomeno migratorio”.