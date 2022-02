Scontro auto-scooter sulla Statale 115: giovane gravemente ferito

Un brutto incidente stradale si è verificato ieri sera sulla Ss 115, all’altezza dello svincolo per Ribera e Borgo Bonsignore.

A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, sono stati un’auto e uno scooter a bordo del quale viaggiava un giovane di 18 anni di Montallegro.

Scattato l’allarme sul posto i sanitari del 118 che hanno trasportato il ragazzo all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, poi con l’elisoccorso è stato trasferito all’ospedale Villa Sofia di Palermo. Ferita anche la donna 45 enne che era a bordo dell’auto, una Volkswagen TCross, e si trova ricoverata in prognosi riservata all’ospedale di Sciacca.

Ore di apprensione oggi a Montallegro. Diversi amici e parenti del giovane ferito con diversi messaggi su facebook invitano alla preghiera. Il sindaco Giovanni Cirillo ha scritto: ”Le preghiere e i cuori di tutta la comunità montallegrese vegliano sul nostro ragazzo Antonino”.