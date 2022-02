Si ferisce con la zappatrice: agricoltore in ospedale

Brutto incidente per un agricoltore di 65 anni che, mentre stava fresando il suo terreno in contrada Gurra di Menfi, è rimasto impigliato fra le lame della zappatrice.

Dato l’allarme sul posto è giunta una ambulanza del 118, che ha trasportato l’agricoltore al nosocomio di Sciacca per le cure necessarie, ma anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Santa Margherita e Carabinieri per accertare la dinamica dell’incidente.

loading..