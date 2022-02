Agrigento, denunciato parcheggiatore abusivo

Tornano in azione i parcheggiatori abusivi ad Agrigento. Dopo una pausa, dovuta probabilmente alle restrizioni covid19, da qualche tempo si rivedono nelle zone in cui insistono i parcheggi nel centro della città dei Templi persone che chiedono soldi per far sostare le auto.

Un particolare che non è passato inosservato anche ai carabinieri della Compagnia di Agrigento che nell’ultimo weekend hanno controllato diversi punti “sensibili”.

In uno degli spazi del centro cittadino i militari dell’Arma hanno denunciato un 58enne agrigentino che si era appena fatto consegnare 2 euro da un uomo. Non è la prima volta che la persona in questione viene pizzicata in una situazione del genere.