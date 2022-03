Campobello di Licata, Comune: assemblea tecnici locali all’Ufficio tecnico

Il responsabile della quarta area funzionale – Lavori pubblici, Urbanistica e Manutenzioni, ingegnere Giovanni Casuccio, al fine della risoluzione delle problematiche attinenti l’attività di edilizia privata, convoca tutti i tecnici locali per partecipare alla riunione indetta per martedì 1 marzo, alle ore 17, in modalità telematica sulla piattaforma.

Giovanni Blanda

