Fugge all’alt dei Carabinieri con auto rubata: arrestato 32enne

I carabinieri del Nucleo Operarivo e Radiomobile di Agrigento hanno arresto un 32enne originario di Agrigento ma residente a Favara per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato lo stesso anche per ricettazione.

L’uomo si è reso protagonista di una folle corsa tra le vie della Città dei Templi per poi schiantarsi con un’auto in sosta in via Largo Conti a Favara. Il 32enne era a bordo di una Fiat Punto risultata rubata ad Agrigento lo scorso 3 gennaio e con una targa sottratta da altra auto nel 2021.

All’alt dei carabinieri nella zona della stazione bassa di Agrigento l’uomo non ci ha pensato due volte e ha premuto sull’acceleratore iniziando una rocambolesca fuga con inseguimento. Corsa che si è fermata contro un’auto in sosta a Favara.