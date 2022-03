La storia di Roberto Mancini

Roberto Mancini è stato uno degli attaccanti più forti nella storia del calcio italiano, e inoltre con la vittoria dell’Europeo seduto sulla panchina degli azzurri ha regalato molta gioia a tutti i tifosi, compresi quelli che magari sfruttando alcuni bonus scommesse, avevano scelto di puntare sulla vittoria della nostra nazionale.

Le sfide però non sono finite e adesso il ct dovrà essere bravo a portare la Nazionale a disputare i Mondiali in Qatar, obiettivo dove il suo predecessore Ventura aveva fallito, venendo eliminato nella tragica serata di San Siro contro la Svezia.

Inizio carriera

È nato a Jesi il 27 novembre 1964, e ha iniziato la carriera come giocatore del Bologna, con i dirigenti rossoblu che si accorgono subito delle qualità del ragazzo vedendolo giocare con i suoi coetanei sui campetti di provincia. Dopo aver fatto tutta la trafila nel settore giovanile, Mancini viene aggregato alla squadra primavera esordendo a soli 16 anni, prima in Coppa Italia e poi, nel giro di una settimana anche in Serie A con la maglia dei felsinei, diventando il sesto giocatore più giovane a debuttare nel nostro campionato.

Il 4 Ottobre del 1981 realizza la sua prima rete contro il Como. Grazie alle sue qualità viene apprezzato da mister e compagni, ma se a livello personale sarà una stagione indimenticabile, per il Bologna la situazione è peggiore, dato che il club per la prima volta è condannato a retrocedere in Serie B.

Bandiera della Sampdoria

Mancini, con le sue prestazioni e giocate aveva fatto innamorare follemente il presidente della Sampdoria, Paolo Mantovani, che voleva portarlo a Genova. Così imbastì una trattativa che finì in maniera positiva, dato che riuscì a portare il ragazzo all’ombra della lanterna, sponda blucerchiata.

A Genova Mancini trascorre 15 anni fantastici dove diventa una bandiera con 424 presenze e 132 gol (ancora oggi il miglior marcatore nella storia della Sampdoria), riuscendo a portare la squadra verso storici successi. È impossibile dimenticare la vittoria dello Scudetto 1991, insieme al compagno d’attacco Luca Vialli con cui formò la storica coppia soprannominata “ I Gemelli del gol”. Oltre alla vittoria di 4 Coppe Italia, 1 Supercoppa italiana e la coppa delle coppe rimane il rammarico di una Champions League (Allora Coppa dei Campioni) sfumata solo sul finale nella notte di Wembley contro il Barcellona, nel maggio 1992.

Gli anni alla Lazio

È il 1997 quando Mancini decide di provare una nuova esperienza e trasferirsi alla Lazio, dove sulla panchina ritroverà Eriksson, allenatore con il quale aveva già condiviso lo spogliatoio. Poi il gruppo di ex blucerchiati si allarga con Mihajlovic e Lombardo.

Festegga la stagione del centenario con la vittoria dello Scudetto, trionfo che segue altre vittorie prestigiose come quella dell’ex Coppa Uefa, arrivata la stagione precedente.

Decide di ritirarsi da calciatore rimanendo alla Lazio, prima di avere dei rimpianti che lo porteranno, ancora da giocatore, a trasferirsi per 6 mesi al Leicester prima di cambiare definitivamente vita scegliendo di diventare allenatore.

Dal campo alla panchina: Mister Mancini

Il 26 Febbraio 2001 la Fiorentina decide di sostituire l’allenatore turco Terim con Mancini, che torna dall’esperienza inglese avendo la possibilità di guidare la squadra viola nel resto della stagione. Questa scelta farà scaturire alcune polemiche dato che l’allenatore non era ancora in possesso del patentino ed era già stato tesserato nella stagione in corsa dalla Lazio, nelle vesti di vice.

La scelta si rivela azzeccata da parte dei toscani, dato che a fine stagione il club vince la Coppa Italia.

Questa fu la prima tappa d’allenatore per Mancini che nel corso della sua carriera si è seduto sulle panchine di Lazio, Inter, Manchester City, Galatasaray e Zenit San Pietroburgo, club che ha saputo portare alla vittoria di coppe nazionali e Campionati.

Senza dubbio però la sua più grande vittoria dalla panchina è la più recente, cioè il trionfo degli Europei con l’Italia, sempre a Wembley, vendicatone così in parte la sconfitta di Champions League del 1992.