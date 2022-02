Partita Mazara-Sciacca, l’allenatore Crivello ferito alla testa negli spogliatoi: avviate indagini

Brutta giornata sportiva per la società Unitas calcio Sciacca caratterizzata da un grave episodio che si è verificato nell’area spogliatoi dello stadio di Mazara un’ora prima dell’inizio della partita.

Una persona estranea, non autorizzata a stare in quella zona dell’impianto, per motivi ignoti ha aggredito con violenza l’ allenatore Salvo Crivello ferendolo alla testa, che è stato trasportato in ospedale con un’ambulanza del 118 per le cure del caso e per accertamenti diagnostici. Dell’episodio si stanno occupando le forze dell’ordine che hanno avviate le indagini.

“L’allenatore sta bene, ma è ancora nella struttura sanitaria in osservazione e non ha potuto guidare i suoi ragazzi in campo, scrive la società sulla pagina Facebook. Aldilà del risultato di oggi, questo e’ un fatto che non ha nulla a che vedere con lo sport come lo intendiamo noi, ma che purtroppo lo condiziona. Ci auguriamo venga fatta chiarezza su ciò che è accaduto, che venga individuato l’aggressore e vengano valutati anche eventuali altri livelli di responsabilità.”