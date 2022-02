Stop vigilanza fissa nei centri d’accoglienza di Casteltermini: migranti in fuga

Fuga di migranti dalle strutture di prima accoglienza di Casteltermini. In questi giorni circa 50 migranti, sottoposti alla sorveglianza sanitaria anti-Covid, sono riusciti con facilità ad allontanarsi; come di consueto a piedi raggiungono il centro di Agrigento, da dove poi in treno o autobus, si spostano verso il Nord Italia. La vigilanza fissa ai centri d’accoglienza, da parte delle forze dell’ordine, è stata cancellata, dunque, i carabinieri si limitano semplicemente a fare dei passaggi, davanti ai centri.

