Agrigento, svaligiata casa a Fontanelle: rubati oggetti in oro

Colpo grosso in un appartamento situato al primo piano nel popoloso quartiere di Fontanelle, a nord di Agrigento. Ignoti malviventi, approfittando dell’assenza della proprietaria di casa, sono riusciti ad entrare all’interno e portare via monili e oggetti in oro. Il bottino, formato da spille, collane e altri preziosi, è ingente.

A fare la scoperta è stata una 65enne casalinga proprietaria della casa. A quel punto non le è rimasto altro da fare se non chiamare la polizia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento che hanno avviato le indagini. Chi ha agito quasi sicuramente conosceva le abitudini della donna e dove nascondeva gli oggetti.