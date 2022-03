La Fondazione Immacolata di Naro disponibile per i richiedenti asilo dall’Ukraina

Il popolo ucraino ha bisogno non solo di solidarietà ma ha bisogno di accoglienza, e ogni singolo cittadino, ogni singola comunità può fare tanto per aiutare i profughi che stanno scappando dalla guerra. All’agrigentino Beniamino Biondi è stato affidato l’incarico, per conto di una associazione che promuove lo sviluppo delle relazioni fra l’Italia e l’Ucraina, di concerto con l’Ambasciata Ucraina di Roma, di reperire in Sicilia medicine e posti letto per i rifugiati, per buona parte, al momento, stanziati in Polonia.

“Nelle prossime ore sentirò l’Ordine Farmacisti e la Caritas, chiedendo loro aiuto e sostegno, dichiara Biondi. Mi auguro che pure il Sindaco Francesco Miccichè possa dare un contributo di solidarietà, al fine di comunicare formalmente la disponibilità di eventuali posti letto per famiglie e bambini.Per mia scelta escludo forme di accoglienza privata, ma prego tutti quelli che hanno contatti con enti e istituzioni di mettersi in contatto con me.“

Ad accogliere la richiesta d’aiuto la Fondazione Immacolata Concezione Onlus di Naro che ha dato la propria disponibilità ai richiedenti asilo offrendo i propri alloggi all’interno dei propri locali. Nel frattempo è stata lanciata anche una campagna di raccolta di coperte e farmaci da inviare direttamente nei luoghi colpiti dalla guerra e una chiamata ai volontari: psicologi, pedagogisti, assistenti sociali, infermieri, osa, oss e cuochi .L’iniziativa di concerto con l’associazione madeoinukraine, il Comune di Naro, la Protezione Civile e la Croce Rossa Italiana.,

“È attiva da ieri sera la raccolta di coperte e farmaci da inviare in Ucraina. Dopo esserci confrontati con altre Onlus, con il Sindaco di Naro Maria Grazia Brandara e con dei referenti in Ucraina, abbiamo deciso di iniziare la raccolta di coperte e farmaci”, dichiara il presidente Gabriele Terranova.

Per prenotare il ritiro delle donazioni basta scrivere o chiamare al 351 906 17 14 o basta recarsi nella sede di Piazza Cavour, 36 a Naro.

Nel dettaglio serve:

Coperte e cura dell’igiene:• Coperte e cuscini con riempimento sintetico; • Tappetini da campeggio; • Sacchi a pelo, coperte termiche; • Biancheria per letto singolo; • Sacchi e sacchetti in plastica; Prodotti per bambini e adulti: • Pannolini per bambini, pannoloni per adulti e anziani; • Assorbenti intimi; • Giacche a vento, giacche/cappotti antipioggia; • Biancheria termica; • Calzini (meglio se spessi); Medicinali e dispositivi medici:-Tachipirina; -vitamine; -pannolini per bambini varie misure; -Fazzoletti imbevuti per bambini; -Calmanti (gocce, valeriana ecc..) • Antibiotici, analgesici, antiemorragici, antidiarroici; • Cardiovascolari; • Mascherine; • Guanti monouso; • Garze e bendaggi, siringhe, cotone idrofilo, ovatta; • Antisettici e disinfettanti (no alcol etilico o infiammabili).