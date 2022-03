Pnrr e raccolta rifiuti, la giunta di Agrigento propone 5 progetti

La Giunta comunale di Agrigento ha presentato una richiesta per il finanziamento, per complessivi 3 milioni e 766mila euro, di 5 progetti a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza per il miglioramento e la meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

Nel dettaglio:

Cinque isole ecologiche di prossimità per 763mila e 154 euro; potenziamento raccolta differenziata porticciolo turistico e centro storico per 468mila e 776 euro; potenziamento raccolta differenziata tramite isole ecologiche mobili per 542mila e 760 euro; potenziamento della filiera della raccolta differenziata per 991mila e 660 euro.

5: realizzazione di un Centro di raccolta comunale e di un’area per il deposito temporaneo dei rifiuti in contrada Fondacazzo, per 1 milione di euro.