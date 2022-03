Tragica carambola tra auto all’incrocio: un morto e 4 feriti

E’ di un morto il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto ieri sera a Catania, in viale Mario Rapisardi, nel quartiere Nesima.

La vittima, un giovane di 24 anni, alla guida di uno scooter, si è scontrata per cause ancora da accertare con una Smart. L’impatto, avvenuto all’angolo tra via Fabio Filzi e via Lavaggi, è stato fatale. Coinvolta anche un’auto dei carabinieri.

L’incidente è avvenuto ieri sera attorno alle 23. L’auto dei carabinieri stava procedendo verso il Viale a sirene spiegate per un intervento legato all’aggressione subita da un clochard. Durante la corsa la gazzella ha impattato una Smart. Nell’impatto l’auto dei carabinieri sarebbe finita contro uno scooter, centrando il 24enne e la passeggera in sella al mezzo che è stata ricoverata al Cannizzaro.

L’auto dei militari è finita su altri mezzi che erano parcheggiati.

Per il centauro i soccorsi si sono rivelati inutili, mentre il conducente dell’auto è rimasto ferito così come due carabinieri. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Catania, i sanitari del 118 e i vigili urbani per i rilievi.