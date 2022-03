Ucraina, Musumeci: “In Sicilia ripercussioni turismo ed export”

“In Sicilia avremo ripercussioni economiche. Buona parte del nostro turismo internazionale e’ fatto da cittadini russi. Questo riguarda anche l’export, abbiamo una buona quantita’ di merci che trasferiamo in Russia”. Cosi’ il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, a Omnibus su La 7 sulla guerra in Ucraina. “Ma come dice un vecchio proverbio ‘o passano le merci o passano i soldati’ – ha detto Musumeci – In questo momento, le sanzioni diventano l’unico immediato strumento per convincere Putin dell’assurdita’ della sua invasione. Aspetto che dobbiamo tutti condividere al di la’ delle collocazioni”.

