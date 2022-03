Canicattì, movida violenta: stop a vendita di bevande e locali chiusi alle 24

Dopo gli incresciosi fatti di violenza della notte appena trascorsa a Canicattì che hanno coinvolto diversi minori, di cui uno versa in condizioni serie per trauma toracico causato da dei colpi di un coltello, il Sindaco Vincenzo Corbo ha disposto che da oggi, 1 marzo, al 31 dicembre 2022 dalle 18 alle 24 è in vigore il divieto assoluto di somministrazione e vendita per asporto di bevande in bottiglie di vetro o altri materiali il cui utilizzo improprio possano minacciare l’incolumità personale. Con il medesimo atto, il primo cittadino, ordina, altresì, la chiusura di tutti i locali all’interno del territorio comunale entro e non oltre le ore 24:00.

