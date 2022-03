Celebrata la Giornata della Raccolta di sangue, a Campobello di Licata, nei locali della sede sita in via Nicotera 166, avente lo slogan ‘Donare sangue: una scelta per gli altri, una scelta per se”. Sono state raccolte 17 sacche di sangue e due pre-donazioni (idoneità a donare sangue); in precedenza, 19 sacche di sangue ed una idoneità. L’iniziativa è dell’Associazione volontari italiani del sangue. La prossima donazione di sangue il 6 marzo.

Giovanni Blanda