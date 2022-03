Giornata di digiuno per la pace, Messa dell’Arcivescovo di Agrigento in Cattedrale

Mercoledì 2 marzo 2022, inizio della Quaresima, alle ore 19:00, nella Basilica Cattedrale di Agrigento, l’Arcivescovo, mons. Alessandro Damiano, presiederà la S. Messa con il Rito della benedizione e imposizione delle Ceneri. Insieme all’Arcivescovo celebreranno, le parrocchie Santa Maria degli Angeli, San Michele (Badiola), San Gerlando e la Confraternita del Ss.Crocifisso.

Al termine della celebrazione si terrà l’Adorazione per chiedere il dono della pace e in particolare la pace in Ucraina.