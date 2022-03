Licata, cede manto stradale e autocarro finisce nella voragine: chiusa la via Cavour

in via Cavour, traversa di corso Italia a Licata, a seguito del cedimento del manto stradale un autocarro è rimasto bloccato. Sul posto per liberare il mezzo i vigili del fuoco del distaccamento di Licata e la polizia Municipale che ha istituito il divieto di transito veicolare nel tratto compreso tra la via Gaetano De Pasquali ed il civico 43 della stessa via Cavour. A renderlo noto, con ordinanza n° 57 del 1° marzo 2022, è Giovanna Incorvaia responsabile della P.O. del Dipartimento 4 Polizia Municipale

