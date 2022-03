Licata, Vigili Urbani in agitazione: “Da anni non percepiamo salario accessorio”

Stato di agitazione degli agenti di Polizia Municipale del comando di Licata che sono scesi in piazza Progresso per un sit-in di protesta insieme alle organizzazioni sindacali. Alla base della manifestazione ci sarebbe il ritardo nei pagamenti di servizi prestati anni fa a cui con ogni probabilità si aggiungerà ulteriore lavoro visto che il Comune sta prevedendo il ritorno di manifestazioni pubbliche per le quali sarà necessario l’impiego della Municipale.

“In questo periodo per ritornare alla normalità, dopo due anni difficili per la cittadinanza, il mancato pagamento degli stipendi ci penalizza – dice Giuseppe Antona, uno dei Vigili Urbani – Siamo chiamati a intervenire nelle varie manifestazioni e non sappiamo se saremo pagati. La situazione è così dal 2020 e le prospettive non sono buone. Questo è quello che cerchiamo di portare in evidenza e sensibilizzare l’amministrazione al fine di trovare una soluzione.”

Fanno eco le parole di Antonino De Caro, un altro Vigile Urbano che dichiara: “E’ da anni che non percepiamo salario accessorio dei servizi di istituto previsti per legge quali straordinario, turnazione e reperibilità Abbiamo cercato di ragione e arrivare ad una conclusione ma al momento non abbiamo ottenuto risposte adeguate. Vogliamo raggiungere un accordo per avere il sacrosanto diritto del lavoro peraltro svolto.”