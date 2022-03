Incidente sulla Statale 115, tre auto coinvolte e un mezzo pesante: nessun ferito

Incidente stradale sulla statale 115 all’ altezza dell’ex complesso alberghiero di Torre Macauda.

Tre le automobili e un mezzo pesante sono rimasti coinvolti nel sinistro; non si sono registrati fortunatamente dei feriti. Secondo una prima ricostruzione il primo scontro, causato dall’asfalto reso viscido dalla pioggia di queste ore, è avvenuto tra un mezzo pesante e un auto e poi come conseguenza si sono verificati i tamponamenti.

Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale che per l’accertamento della dinamica, traffico paralizzato.

