Salvare la Scala dei Turchi, da Legambiente le regole di comportamento

Una serie di norme comportamentali da adottare per salvaguardare la Scala dei Turchi. E’ la proposta lanciata da Legambiente Sicilia nell’ambito della campagna ‘PrezioseXNatura’, che prevede comportamenti differenti in base alle quattro zone in cui è stata suddivisa l’area della Scala dei Turchi e in base ai diversi livelli di fruizione consentiti. L’intento è che possa diventare operativa già in vista della prossima stagione balneare.

”Tra le norme comportamentali – spiega Daniele Gucciardo, presidente del Circolo Rabat Agrigento- non illuminare artificialmente la falesia e non proiettare fasci luminosi su di essa; non cospargersi il corpo con fanghi derivanti dalla marna bianca; non impiegare trivelle o altri arnesi simili per il fissaggio di attrezzatura balneare. L’aspetto più importante è il divieto di accesso sul promontorio, per evitare che il calpestio acceleri l’erosione della marna”.

La presidente della Commissione Ambiente dell’Ars di DiventeràBellissima Giusi Savarino ha preso l’impegno di farsi promotrice di un tavolo tecnico di coordinamento degli enti competenti in materia (assessorati regionali Territorio ed Ambiente e Beni culturali, Demanio marittimo regionale, Capitaneria di Porto e Comune di Realmonte) per valutare l’adottabilità.