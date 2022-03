Agrigento, giovani ubriachi alla guida: due denunciati

Nel corso di controlli stradali, effettuati dai carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia carabinieri di Agrigento, due giovani, uno di 19 e l’altro di 21 anni, sono stati sorpresi ubriachi alla guida, e pertanto sono stati denunciati in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per guida in stato di ebbrezza.

A carico di entrambi, oltre alla denuncia penale, è stata applicata la sanzione accessoria dell’immediato ritiro della patente di guida.