Agrigento, raid vandalico in asilo: distrutta anche statua della Madonna

Vandali in azione in un asilo in via Lucrezio nel quartiere di Villaggio Mosè,ad Agrigento. Ignoti sono riusciti ad entrare all’interno dell’edificio scolastico rovistando dappertutto e danneggiando arredi e portando via materiale di poco valore.

Accanimento anche nei confronti di una statua raffigurante la Madonna che è stata distrutta. A fare la scoperta è stato il personale che, l’indomani mattina, si è accorto della devastazione messa in atto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Agrigento che hanno avviato le indagini.