Favara, sabato il convegno “Noi Donne…l’otto è non solo”

In occasione della Festa Delle Donne, il Centro Antiviolenza Gloria/Sportello LGBT+ di Favara, ha organizzato per sabato 5 marzo ore 10:00, presso la Sala del Collare – Castello di Chiaramonte, un Convegno/Mostra dal titolo “Noi Donne… l’otto è non solo” .

“Sarà una momento di sensibilizzazione, riflessione e tanti esperti a confronto”, dichiara Liliana Militello, Responsabile del Centro antiviolenza Gloria. È fondamentale esserci ogni giorno, con determinazione e costanza a tutela delle Donne.”

All’evento, dopo i saluti iniziali del sindaco della città Antonio Palumbo, interverranno: Rossella Crapanzano, psicologa e psicoterapeuta del Centro Antiviolenza Gloria/Sportello LGBT+ di Favara, Mirella Vella dirigente scolastico liceo “M.L.King” di Favara, Etta Milioto, cavaliere della Repubblica, Fabio Armetta comandante Tenenza Carabinieri di Favara, Alessandro Numini, avvocato penalista del foro di Catania, esperto in materia di violenza di genere.

Modera il giornalista Salvatore Sorce; durante l’evento sarà dato spazio all’esposizione di lavori a maglia e all’uncinetto realizzati nel tempo dalle Donne prese in carico dal Centro Antiviolenza Gloria.