Lega Sicilia, autotrasporto: Proficuo incontro oggi al Mims con il Viceministro Morelli

Proficuo incontro oggi al Mims con il Viceministro Morelli, l’On. Rixi, una delegazione della Lega Sicilia e parte delle Associazioni presenti nella Consulta Regionale per l’Autotrasporto. Il tema del caro gasolio è stato nuovamente affrontato, si è ripartiti da quanto ottenuto dalla Viceministra Bellanova la cui apertura con 80 milioni in più rispetto ai 240 già stanziati, è stata positivamente accolta ma non sono risolutivi del problema caro-carburanti. Auspichiamo che il tavolo permanente porti il concretizzarsi con norme le regole nell’autotrasporto (costi minimi e fuel surcharge), si possano trovare i fondi per aumentare quelli già esistenti per le autostrade del mare. Su questi due fronti la Lega si è dichiarata essere al nostro fianco. Ringraziamo i deputati Minardo, Germanà e Pullara, e l’eurodeputata Annalisa Tardino, per la sensibilità mostrata verso l’autotrasporto siciliano.

