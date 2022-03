Morte della giornalista Loredana Guida, chieste 4 archiviazioni ma difesa si oppone

La Procura di Agrigento ha avanzato richiesta di archiviazione delle posizioni di due medici e altrettanti paramedici nell’ambito dell’inchiesta scaturita dalla morte della giornalista agrigentina Loredana Guida, deceduta a 44 anni dopo una settimana in coma dopo una vacanza in Nigeria. All’opposizione richiesta dal sostituto procuratore Elenia Manno si è opposto la difesa, rappresentata dall’avvocato Daniela Posante. Bisognerà, dunque, attendere lo studio di ulteriori atti acquisiti come ad esempio l’intera cartella clinica.

Lo scorso novembre un medico e un sanitario erano stati rinviati a giudizio dal gup Stefano Zammuto: al primo viene contestato l’aver omesso di “indirizzare la paziente verso un’adeguata struttura di emergenza” mentre al secondo viene constato il fatto di non aver deposto un’accurata anamnesi e di non aver eseguito il test rapido per la malaria dopo che la donna aveva riferito di essere stata di recente in Nigeria. La posizione di un altro medico è stata stralciata per un vizio procedurale. Si torna in aula, davanti il gup Giuseppe Miceli, il prossimo 30 maggio.