Protocollo Prefettura-Confcommercio: “collegare telecamere negozi alle caserme”

La Confcommercio di Licata, nella persona del presidente Francesco Gallì coadiuvato dal presidente provinciale Caruana e dal direttore Giardina è stata ricevuta dal prefetto di Agrigento, in merito alla richiesta di adottare il protocollo relativo alla messa in rete delle videocamere esterne degli esercizi commerciali collegandole alle centrali delle forze dell’ordine.

Nello specifico, non appena il protocollo previsto a livello nazionale sarà operativo anche a Licata, le forze dell’ordine avranno un’arma in più per contrastare la delinquenza, dato che per loro sarà automatica la possibilità di accedere alle registrazioni esterne delle videocamere degli esercizi commerciali aderenti.

La richiesta della Confcommercio, avallata immediatamente dal prefetto, si inserisce nell’ambito delle iniziative che la stessa Confcommercio sta portando avanti dopo i recenti fatti di cronaca che hanno interessato diversi esercizi commerciali.

E’ ormai da qualche settimana, infatti, che il sindacato dei commercianti si sta muovendo sui temi legati alla sicurezza, e a tal proposito, è in via di definizione, tra le tante iniziative in cantiere, la pubblicazione di una lettera aperta alle istituzioni. E’ in corso difatti, proprio in questi giorni, la raccolta di firme presso gli esercizi commerciali.