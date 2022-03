Agrigento, 1 milione di euro per la messa in sicurezza immobili del centro storico

“Un milione di euro per mettere in sicurezza gli immobili pericolanti nel centro storico di Agrigento. E’ stata approvata l’aggiudicazione definitiva dei lavori messa in sicurezza immobili pericolanti nel Centro storico per la salvaguardia della incolumità a mezzo accordo quadro ai sensi dell’articolo 54 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’importo complessivo di € 875.173,96. Gli interventi in oggetto sono finanziati con il contributo straordinario di cui al DDG 453/2021 assegnato al comune di Agrigento, per l’anno 2020 destinato alle finalità di cui all’art. 19, comma 2, della L.R. n. 34/1985. Determinazione dirigenziale 341/22.”

A darne notizia il sindaco Francesco Miccichè e l’assessore alla protezione civile Gerlando Principato.