Campobello di Licatsa, Via Crucis, nella chiesa parrocchiale di Gesu’ e Maria

E’ tempo di quaresima. Stasera, Venerdì 4 marzo, a Campobello di Licata, Via Crucis, nella chiesa parrocchiale di Gesu’ e Maria, con inizio alle ore 17 sarà celebrata la santa messa. Seguirà il rito della Passione e Morte di Gesù Cristo. Nella chiesa di San Giuseppe, la Via Crucis prenderà il via alle ore 19, prima della celebrazione eucaristica. E’ un iniziativa dell’Unità pastorale. Riti religiosi anche nelle altre chiese locali.

Giovanni Blanda