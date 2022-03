Canicatti, consegnati 19 libri per la protezione del territorio alla biblioteca comunale

Sono stati donati alla Biblioteca Comunale di Canicattì, dal Cesvop (Centro Servizi al Volontariato di Palermo) e dal Gruppo Informale di Associazioni Canicattinesi formato da: Gruppi di Volontariato Vincenziano di Canicattì, Girasole Associazione di Volontariato, La Forza delle Donne APS, ASD Francesco Cassisi, Gruppo Comunale AIDO Canicattì “Elide Cangialosi” ODV, Associazione “Un Futuro Per Tutti”, e dalla Cooperativa Sociale Background. Diciannove pubblicazioni frutto delle esperienze di collaborazione o di proposte sociali realizzate dalle associazioni di volontariato della Sicilia.

“La donazione alla Biblioteca Comunale di Canicattì – spiegano la Responsabile del CeSVOP per la Provincia di Agrigento, Paola Caracappa e il Presidente dell’Associazione di Volontariato Girasole, Vincenzo Distefano – ha come fine e come auspicio, di riuscire ad offrire ai possibili fruitori della Biblioteca, una maggiore proposta di testi inerenti le numerose tematiche sociali, frutto di esperienze dirette di Volontariato, per incentivare lo sviluppo della cittadinanza attiva attraverso la pratica di quest’ultimo e le nuove prassi di co-progettazione, co-programmazione della solidarietà organizzata.”

Alla consegna dei libri è seguito un momento di incontro tra i responsabili degli Enti coinvolti e i rappresentanti dell’Amministrazione e del Consiglio Comunale. Ad intervenire: la presidente della Commissione Cultura Alida Turco e la consigliera Anita Alessi vice capogruppo di Facciamo Squadra in consiglio Comunale. Presente anche l’Assessore ai Rapporti con le Associazioni e il Volontariato Giuseppe Corsello, che ha rivolto ai presenti i saluti della Giunta Comunale ed ha espresso la massima disponibilità alle idee progettuali delle Associazioni.

loading..