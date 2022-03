Favara, scappa all’alt dei Carabinieri: denunciato 28enne

Un ventottenne operaio di Favara è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza poiché non si è fermato ad un posto di blocco dei carabinieri e ha proseguito una folle corsa al fine di seminarli.

I militari dell’Arma, dopo un inseguimento peraltro pericoloso, sono riusciti a fermarlo e identificarlo. Era alla guida di una Ford Focus ed era pure ubriaco. Per questo motivo, oltre alla denuncia, gli è anche stata ritirata la patente.