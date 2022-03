Palma di Montechiaro, devono scontare pena: due agli arresti domiciliari

Palma di Montechiaro la Polizia ha sottoposto alla misura alternativa della Detenzione Domiciliare M.L., 60 anni, per l’espiazione di mesi 6 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali, per i reati di minaccia e percosse.

Stessa misura per N.I., di nazionalità Romena, 48 anni, per l’espiazione di mesi 6 di reclusione, poiché, nonostante un foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Agrigento, faceva ritorno nel comune della città dei Templi.