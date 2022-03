San Leone, rubato marsupio con soldi e documenti in un bar

ha aspettato che il titolare del bar si allontanasse per qualche secondo e non ci ha pensato due volte ad arraffare un marsupio lasciato sopra il bancone e scappare via. E’ successo in un noto locale sul lungomare di San Leone.

Il malvivente, una volta preso il borsello, è fuggito. Le telecamere che però insistono sull’attività commerciale, così come nell’intera zona, dovrebbero aver ripreso l’intero gesto e anche il volto del ladro.

I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento stanno analizzando le immagini e, con ogni probabilità, l’uomo ha le ore contate. Per lui scatterà una denuncia.