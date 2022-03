Ucraina: autotrasportatore siciliano porterà beni prima necessità a profughi

Giovanni Zaccaria, 41 anni, autotrasportatore originario di Catania, ha deciso di mettere a disposizione della comunità siciliana di Sant’Egidio la propria azienda di autotrasporti per aiutare i profughi ucraini. Sarà lui a farsi carico, gratuitamente, della consegna ai profughi ucraini, tra la Romania e la Polonia, dei beni di prima necessità che la comunità raccoglierà da domani tra Palermo, Catania, Messina e Agrigento. L’autotrasportatore ha parlato della sua decisione a LaPresse.

“Sono disposto a partire in prima persona via terra per consegnare i beni di prima necessità a coloro che in queste ore si trovano in fuga dal proprio paese. Aspetto di capire, dalla comunità di Sant’Egidio, il volume della merce da trasportare e poi mi attiverò per la consegna – racconta Giovanni Zaccaria – in tanti mi chiedono se ho paura, certamente la paura c’è, sono zone particolari, però tengo che sia la paura stessa a muovere le azioni di un uomo”.Zaccaria ha ereditato la Zaccaria Srl, azienda di trasporti, dal nonno. Si occupa di consegne tra Catania e Milano per diversi committenti, in particolare per quanto riguarda alimenti non reperibili, abbigliamento e settore industriale. Da anni è in contatto con la comunità di Sant’Egidio e, non appena ha appreso la notizia della consegna di beni di prima necessità ai profughi al confine con l’Ucraina, si è subito fatto avanti.”Ognuno deve fare quel che può. C’è uno scopo superiore che deve spingerci verso l’aiuto dell’altro – prosegue – uno scopo etico e morale. Quando c’è una persona in difficoltà se la si può aiutare lo si deve fare, senza tirarsi indietro. Sto programmando il mio viaggio”, conclude Zaccaria.