Campobello di Licata, Concerto solidarietà per “Ravanusa Rialzati”

Concerto di solidarietà sabato 5 marzo, alle ore 20,30, al centro polivalente, a Campobello di Licata. La band “Quelked Cesare” torna in teatro, proponendo un viaggio sulla musica d’autore che può dare una delle chiavi per ripensare al futuro: da Catullo a Battiato, da De Gregori a De Andrè, da Claudio Lolli a Rosa Balistreri, dai brani più noti della band ai più recenti, rielaborati in chiave acustica. Sul palco: Cesare Lo Leggio, Pierangelo Carvello Martino Di Gregorio, Pierfrancesco Fazio, Daniela Mulè. L’incasso sarà devoluto alla raccolta fondi per gli sfollati di Ravanusa, e organizzata dal Comune di Ravanusa e dalla scuola ” Manzoni”.

Giovanni Blanda