Cantieri Palermo-Agrigento, Cancelleri: “i lavori procedono”

Il Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile Giancarlo Cancelleri ha raggiunto i cantieri della Palermo – Agrigento, importante arteria siciliana, accompagnato da tecnici ANAS e CMC, al fine di verificare lo stato dell’avanzamento dei lavori dei cantieri aperti.

“Abitualmente vengo in questo cantiere per verificare lo stato di avanzamento dei lavori, oggi prima della visita, insieme ad Anas e CMC abbiamo fatto il punto della situazione. Basta ricordare le condizioni di questo cantiere mesi fa, per rendersi conto dell’accelerazione che hanno avuto i lavori” commenta il sottosegretario Cancelleri. Anas e CMC, con non pochi sforzi, mostrano adesso gli impegni presi mesi fa con serietà e determinazione e io sono soddisfatto per aver scongiurato la rescissione del contratto in ogni modo. Le imprese affidatarie procedono con le lavorazioni e finalmente cominciamo a vedere concretamente il completamento dell’opera. Continuo con impegno a seguire questo cantiere, ma è certo che chi ancora minaccia di rescindere il contratto, o vive sulla luna o parla da irresponsabile” , conclude soddisfatto Cancelleri.

