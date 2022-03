Carceri, cinque poliziotti penitenziari aggrediti da detenuto

Cinque poliziotti penitenziari sono stati aggrediti da un detenuto nel carcere Cerulli di Trapani. “Sono finiti al pronto soccorso e uno pare abbia subito addirittura la frattura dal setto nasale – raccontano dalla segreteria regionale della Uilpa Polizia penitenziaria – Pare che il motivo dell’attacco fisico sia stata la volontà del detenuto di richiedere un beneficio che non gli spettava, e a fronte dalla giusta negazione, si è scagliato contro il personale di polizia penitenziaria”. “Purtroppo il carcere di Trapani è diventato una polveriera, tra introduzioni di droga, telefonini tramite droni – prosegue – le aggressioni sono aumentate in maniera indescrivibile e fermo restando la carenza di organico, la violenza verso chi opera nelle trincee, non trova l’adeguata attenzione da parte della ministra e della politica, adducendo il tutto ad un fantomatico sovraffollamento. Solidarietà e vicinanza ai colleghi vittime di questa vile aggressione, ma al neo al capo del Dipartimento chiediamo di pensare seriamente ad aprire speciali reparti, per contenere detenuti che proseguono nell’essere irriducibili e recidivi a comportamenti violenti”.

loading..